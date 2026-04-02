На перегоне Леонидовка - Шнаево сошел с рельсов вагон поезда

В Пензенской области на перегоне Леонидовка - Шнаево случилось ЧП: сошел с рельсов порожний вагон грузового поезда, сообщили в четверг, 2 апреля, в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Инцидент произошел в 4:31. В ЧП никто не пострадал, угрозы для экологии нет.

На место происшествия направили восстановительный поезд станции Пенза.

Движение по перегону не перекрыли. На время восстановительных работ пассажирские поезда пустят по одному пути в реверсивном режиме.

13 декабря прошлого года на станции Чаис в селе Павловка Никольского района столкнулись локомотив и грузовой поезд, в результате с рельсов сошли 23 цистерны с мазутом.

Нефтепродукт разлился на площади 1 000 кв. м. Объем загрязненной почвы превысил 17 000 тонн.

UPD: на 10:59 восстановительные работы на перегоне завершены, поезда двигаются по обоим путям в штатном режиме.

