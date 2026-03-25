В Пензе изучают обстоятельства избиения первоклассника

В Пензе прокуратура поставила на контроль проверку по факту избиения первоклассника в одной из школ в центре города.

В среду, 25 марта, в социальных сетях появилась информация, что 23-го числа 8-летний мальчик подвергся физическому насилию со стороны одноклассника.

На выложенных матерью ребенка фотографиях запечатлены многочисленные синяки на его теле.

Женщина написала, что, со слов сына, он наклонился за ручкой и его толкнул, а потом избил ногами другой мальчик.

«По поручению прокуратуры области прокуратура Ленинского района г. Пензы в настоящее время устанавливает все обстоятельства инцидента. Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей - участников конфликта, а также действиям администрации образовательного учреждения», - проинформировали в областной прокуратуре.