В Бессоновке при пожаре погиб 74-летний мужчина

Происшествия

В ночь на вторник, 17 марта, в Бессоновке случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 23:34 16-го числа.

На улице Пионерской сгорели частный двухквартирный дом (250 кв. м) и надворная постройка (50 кв. м).

Погиб 74-летний мужчина.

На тушение выезжали 25 сотрудников МЧС, привлекалось 7 спецмашин.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В региональном управлении СКР уточнили, что при осмотре места происшествия каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в ведомстве.

