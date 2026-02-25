На трассе М-5 под Виргой случилось смертельное ДТП

В ночь на среду, 25 февраля, в Нижнеломовском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, на 559-м километре трассы М-5, недалеко от села Вирга, столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Фура после удара опрокинулась, легковая машина превратилась в груду металла.

«Спасатели совместно с сотрудниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента деблокировали трех пострадавших, извлекли тело погибшего и передали работникам скорой помощи», - сообщили в ППСЦ.

Подробности ДТП уточняются.