На трассе М-5 под Виргой случилось смертельное ДТП

Происшествия

На трассе М-5 под Виргой случилось смертельное ДТП
Печать
Telegram

В ночь на среду, 25 февраля, в Нижнеломовском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

На трассе М-5 под Виргой случилось смертельное ДТП

По предварительным данным, на 559-м километре трассы М-5, недалеко от села Вирга, столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Фура после удара опрокинулась, легковая машина превратилась в груду металла.

На трассе М-5 под Виргой случилось смертельное ДТП

«Спасатели совместно с сотрудниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента деблокировали трех пострадавших, извлекли тело погибшего и передали работникам скорой помощи», - сообщили в ППСЦ.

Подробности ДТП уточняются.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп спасатель смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!