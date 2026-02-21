Над Пензенской областью подавили работу БПЛА

В Пензенской области средства РЭБ подавили работу беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Олег Мельниченко в субботу, 21 февраля.

«При посадке дрона ни люди, ни здания не пострадали. На месте работают службы экстренного реагирования», - рассказал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Место ЧП Мельниченко не указал. Он напомнил жителям области о запрете на съемку и распространение фото- и видеоматериалов о полете и посадке БПЛА.

Вечером 20 февраля в регионе объявили режим «Ракетная опасность». Были запущены сирены, речевые и СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

В 6:00 21 февраля закрыли небо над Пензой. Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

UPD: в 11:58 небо над Пензой открыли.

