Микрорайон Аребково остался без отопления и горячей воды

В субботу, 21 февраля, в Пензе в микрорайоне Арбеково выключили горячую воду и отопление. Как рассказали ресурсники, прорвало трубопровод на улице Тернопольской.

Сейчас специалисты делают необходимые переключения, чтобы минимизировать число домов, оставшихся без ресурса.

Актуальные адреса, где нет горячей воды и тепла, пообещали предоставить позже.

Ремонт на сетях планируют завершить до конца дня. После этого подачу ресурса восстановят.

В TG-чате Октябрьского района жители сообщили, что отопление и горячая вода исчезли ночью. Жалобы поступили с улиц Минской, Рахманинова, Одесской, Ульяновской, Ладожской, Кронштадтской, Тернопольской, Бородина, Лядова, проспекта Строителей, 5-го Виноградного проезда.