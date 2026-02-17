Стали известны подробности аварии с погибшей девочкой

Стали известны подробности аварии с погибшей девочкой
В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Городищенском районе утром во вторник, 17 февраля.

По предварительным данным, в 9:00 на 712-м километре трассы М-5, в селе Нижняя Елюзань, столкнулись Audi A6 и «Лада-Гранта». За рулем иномарки находился 51-летний водитель, отечественной машиной управлял 39-летний мужчина.

Водителя «Гранты» и двух его пассажирок, 36-летнюю женщину и 15-летнюю девочку, госпитализировали с травмами. Через некоторое время последняя скончалась в больнице.

Водителю Audi оказали помощь на месте, доставка в медицинское учреждение ему не потребовалась.

«Пожарные-спасатели провели на месте происшествия комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ППСЦ.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ГАИ.

