В Пензе и 5 районах области случились ЧП из-за непогоды

За последние несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий случились ЧП в Пензе и 5 районах области: Городищенском, Земетчинском, Пачелмском, Наровчатском и Пензенском.

Прокуратура зафиксировала несколько фактов разрушения кровель многоквартирных домов, зданий и сооружений, а также повреждения имущества граждан в результате схода наледи и снега.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверки, оценивают качество и своевременность очистки крыш, уточнили в областной прокуратуре.

В Пензе за период с 12 февраля возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, руководителям управляющих организаций внесли 17 представлений.

Ранее сообщалось, что 16 февраля на улице Антонова в областном центре повредило купол ледово-спортивного комплекса «Золотая шайба»; на улице Первомайской в поселке Чаадаевка Городищенского района на автомобиль упали наледь и снег с крыши многоэтажного дома.

14 февраля в городе Сурске частично обрушилась кровля в 7-квартирном 1-этажном строении на улице Мичурина.

10-го числа в Пензе под тяжестью снега не выдержала крыша склада строительного магазина «Вектор» в Дальнем Арбекове.