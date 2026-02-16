В Мокшанском районе в ДТП получили травмы 9 человек

В Мокшанском районе в ДТП получили травмы 9 человек
В субботу, 14 февраля, в Мокшанском районе случилось ДТП, в котором пострадали 9 человек.

По предварительным данным, в 20:40 на 581-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», между селами Подгорным и Плесс, столкнулись Chevrolet Orlando под управлением 58-летней женщины и Volkswagen Transporter, который вел 35-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet Orlando и его 6 пассажиров (женщина 1990 года рождения и мужчины 1996, 1994, 1998, 1993, 1976 годов рождения) получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Травмированных водителя Volkswagen и его 33-летнего пассажира также увезли в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

