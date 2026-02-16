В Кузнецком районе в аварии с тремя автомобилями пострадал ребенок

Происшествия

В Кузнецком районе в аварии с тремя автомобилями пострадал ребенок
Печать
Telegram

В субботу, 14 февраля, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 3 человека, в том числе ребенок.

По предварительным данным, в 14:30 на 725-м километре трассы М5 (улица Московская в селе Старый Кряжим) столкнулись 3 автомобиля: Chevrolet Cruze, Volkswagen Jetta и тягач MAN с полуприцепом.

За рулем первой легковой машины находился 48-летний мужчина, второй - 35-летний, грузовиком управлял 38-летний шофер.

В результате происшествия водитель Chevrolet и 2 его пассажира, 40-летняя женщина и 13-летний мальчик получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи ребенок
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!