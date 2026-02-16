В Кузнецком районе в аварии с тремя автомобилями пострадал ребенок

В субботу, 14 февраля, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 3 человека, в том числе ребенок.

По предварительным данным, в 14:30 на 725-м километре трассы М5 (улица Московская в селе Старый Кряжим) столкнулись 3 автомобиля: Chevrolet Cruze, Volkswagen Jetta и тягач MAN с полуприцепом.

За рулем первой легковой машины находился 48-летний мужчина, второй - 35-летний, грузовиком управлял 38-летний шофер.

В результате происшествия водитель Chevrolet и 2 его пассажира, 40-летняя женщина и 13-летний мальчик получили травмы и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.