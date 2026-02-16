На Сурском водохранилище застрял еще один рыбак

В воскресенье, 15 февраля, на льду Сурского водохранилища в районе санатория «Березовая роща» застрял рыбак, передвигавшийся на снегоходе. Выбраться самостоятельно мужчина не мог, ему на помощь пришли спасатели.

Рыбак оставался на расстоянии около 600 метров от берега, его снегоход увяз в мокром снегу.

Получив сигнал из центра обработки экстренных вызовов системы 112, спасатели выдвинулись на место.

Они «помогли рыбаку выбраться из снежного плена, после чего он самостоятельно добрался до берега, медицинская помощь не потребовалась», пояснили в областном пожарно-спасательном центре.

Ранее сообщалось о 3 рыбаках, попавших в аналогичную ситуацию. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России доставили мужчин и снегоход на берег, где они смогли согреться.