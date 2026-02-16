На улице Ленина в Пензе с верхнего этажа дома рухнул балкон

На улице Ленина в Пензе с верхнего этажа дома рухнул балкон
На улице Ленина в Заводском районе обрушился балкон. Сообщение об этом появилось в Сети в ночь на понедельник, 16 февраля.

По словам очевидцев, речь идет о доме № 43. Это кирпичная четырехэтажка 1961 года постройки.

Рухнувший балкон располагался на верхнем этаже. Свидетели предположили, что он не выдержал под тяжестью снега.

Судя по кадрам с места ЧП, обломками завалило балкон снизу и территорию около дома.

14 февраля в 7-квартирном доме на улице Мичурина в Сурске из-за тяжелого снега частично обрушилась кровля. Никто из людей не пострадал. Восстановление нарушенных прав жильцов контролирует прокуратура.

обрушение балкон снег
 
 
 
 
 

