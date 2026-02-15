Обвал крыши дома в Сурске: прокуратура начала проверку

Прокуратура Городищенского района начала проверку по факту частичного разрушения крыши дома в Сурске.

Частичное обрушение кровли в 7-квартирном 1-этажном строении на улице Мичурина произошло 14 февраля.

При ЧП никто не пострадал.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

Восстановление нарушенных прав жильцов находится на контроле надзорного ведомства.

прокуратура снег обрушение
 
 
 
 
 

