После обрушения балкона в Пензе прокуратура начала проверку

Прокуратура Октябрьского района Пензы начала проверку по факту обрушения балкона на Ленина, 43. Дом построен в 1961 году.

Происшествие случилось в ночь на 16 февраля. Конструкция упала с верхнего этажа, предположительно, под тяжестью снега. Обломками завалило нижний балкон и прилегающую территорию.

Как установило надзорное ведомство, жителями реализуется непосредственный способ управления. Вопросами содержания общего имущества занимается ООО «Комплексное обслуживание домов».

При предыдущей инспекции, в начале февраля, уже вскрывался факт ненадлежащей очистки от снега и наледи. 4-го числа руководителю УК внесли представление, после чего наледь ликвидировали.

В этот раз предстоит установить обстоятельства и причины инцидента.

«Будет дана оценка реализации выбранного способа управления и действиям (бездействию) лиц, ответственных за своевременность и полноту проводимых работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», - сообщили в областной прокуратуре.

При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.