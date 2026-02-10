В Пензе рухнула крыша склада строительного магазина

В Дальнем Арбекове обрушилась часть крыши здания, в котором расположен склад строительного магазина «Вектор». Об этом вечером во вторник, 10 февраля, сообщили очевидцы.

На выложенном в Сеть снимке видно, что конструктивные элементы заснеженной крыши подломились прямо в середине, из-за чего кровельное покрытие деформировало.

О пострадавших не сообщается.

3 февраля стало известно, что в Пензе также рискует обрушиться крыша торгового центра «Крокус» на улице Рахманинова. Металлические детали разъединились, отчего кровля могла сложиться, как книжка.

По словам свидетелей, находившихся внутри людей тогда пришлось эвакуировать.