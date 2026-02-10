В Пензе рухнула крыша склада строительного магазина

Происшествия

В Пензе рухнула крыша склада строительного магазина
Печать
Telegram

В Дальнем Арбекове обрушилась часть крыши здания, в котором расположен склад строительного магазина «Вектор». Об этом вечером во вторник, 10 февраля, сообщили очевидцы.

На выложенном в Сеть снимке видно, что конструктивные элементы заснеженной крыши подломились прямо в середине, из-за чего кровельное покрытие деформировало.

О пострадавших не сообщается.

3 февраля стало известно, что в Пензе также рискует обрушиться крыша торгового центра «Крокус» на улице Рахманинова. Металлические детали разъединились, отчего кровля могла сложиться, как книжка.

По словам свидетелей, находившихся внутри людей тогда пришлось эвакуировать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
крыша снег обрушение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!