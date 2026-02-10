В Кузнецке сгорел мотор грузовой машины

В Кузнецке сгорел мотор грузовой машины
В Кузнецке на улице Правды случился пожар, загорелся грузовой автомобиль. Сигнал поступил спасателям в 15:05 понедельника, 9 февраля.

Для ликвидации пламени привлекли 8 человек и 2 единицы техники.

Огонь уничтожил моторный отсек машины на площади 1,5 кв. м. В ЧП никто не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации газобаллонного оборудования», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

5 февраля на трассе М-5 в Городищенском районе вспыхнуло колесо полуприцепа Juterborg, который двигался в составе с тягачом. Пожарные прибыли на место, потушили огонь и расцепили автомобиль.

