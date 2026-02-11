На станции Асеевской выгорели гараж и ВАЗ-2115

На станции Асеевской Городищенского района выгорели гараж и надворные постройки на улице Железнодорожной. ЧП случилось во вторник, 10 февраля.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 9:15. Он начался с построек общей площадью 10 квадратных метров.

Затем пламя перешло на гараж площадью 12 квадратных метров, внутри которого находился автомобиль ВАЗ-2115.

Постройки, гараж и машина выгорели. Люди в результате пожара не пострадали.

По предварительной версии, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС.