Названа причина смертельного пожара в Мокшанском районе

Стали известны подробности смертельного пожара в Мокшанском районе, случившегося в субботу, 17 января.

На улице Привокзальной станции Рамзай Мокшанского района сгорел частный дом площадью 80 кв. м. Сообщение поступило спасателям в 16:09. Для ликвидации пламени привлекли 15 человек и 6 единиц техники.

Обнаружены погибшими 2 человека: 56-летний мужчина и 52-летняя женщина, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Предварительной причиной названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Это не первый смертельный пожар в регионе с начала года. 7 января в огне погибли 57-летняя женщина и двое мужчин, 48 и 38 лет, в поселке Лунино.

