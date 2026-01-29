В Пензе ищут свидетелей ДТП на автозаправке

В Пензе ищут свидетелей ДТП на автозаправке
В Пензе полиция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия на улице 65-летия Победы.

6 января в 20:08 на АЗС напротив дома № 45 автомобилист оторвал топливозаправочный пистолет, а затем скрылся. Личность водителя и марку его машины не установили, сообщили в областной ГАИ.

Свидетелей инцидента попросили позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05.

Также можно прийти в Госавтоинспекцию по адресу: улица Бакунина, 181.

Аналогичное происшествие на автозаправке в Пензе случилось и в ноябре прошлого года. На улице Нейтральной водитель оторвал пистолет и уехал.

