В Пензе на улице Нейтральной сгорела баня

Вечером во вторник, 27 января, пензенцы сообщили о серьезном пожаре на улице Нейтральной (поселок Подлесный).

В Сети появились кадры с места ЧП. Огонь охватил строение на территории частного дома.

Происшествие прокомментировали в региональном ГУ МЧС России.

Спасатели получили вызов в 22:00. Для тушения пламени привлекли 16 человек и 3 единицы техники.

«Сгорела баня площадью 50 кв. метров», - рассказали в ведомстве.

В ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания выяснят специалисты.

Вечером 25 января в поселке Башмаково при пожаре в деревянном доме и пристрое пострадала 56-летняя женщина. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.