В поселке Башмаково при пожаре пострадала женщина
В поселке Башмаково произошел пожар, при котором пострадал человек. Возгорание случилось на улице Совхозной.

Спасатели получили вызов 25 января в 22:36. Загорелся деревянный дом площадью 32 кв. м и пристрой - 8 кв. м. Для тушения пламени привлекли 5 человек и 2 единицы техники.

Огонь уничтожил пристройку, а также кровлю дома. Пострадала 56-летняя женщина, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

26 января в селе Старое Захаркино Шемышейского района загорелся деревянный дом площадью 60 кв. м. Погиб 53-летний мужчина.

