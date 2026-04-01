В Городищенском районе в ДТП погиб водитель «Лады-Приоры»

В среду, 1 апреля, в Городищенском районе случилось ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 15:32 на 10-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск столкнулись 2 автомобиля: «Лада-Веста» и «Лада-Приора».

За рулем первой машины находился 32-летний мужчина, второй управлял 42-летний. От полученных травм последний скончался.

Водителя «Весты» и его пассажира, мальчика 2018 года рождения, доставили в больницу.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.