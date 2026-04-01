В Городищенском районе в ДТП погиб водитель «Лады-Приоры»

Происшествия

Печать
Max

В среду, 1 апреля, в Городищенском районе случилось ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 15:32 на 10-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск столкнулись 2 автомобиля: «Лада-Веста» и «Лада-Приора».

За рулем первой машины находился 32-летний мужчина, второй управлял 42-летний. От полученных травм последний скончался.

Водителя «Весты» и его пассажира, мальчика 2018 года рождения, доставили в больницу.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп смерть гаи
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!