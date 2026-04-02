По факту ЧП на кондитерской фабрике возбудили уголовное дело

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работницы кондитерской фабрики: женщина потеряла пальцы.

ЧП случилось 27 марта в одном из цехов на производстве. Изготовитель кондитерских изделий занималась санитарной обработкой машины.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщили в областном управлении СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также выясняется, кто отвечал за соблюдение требований охраны труда и допустил их нарушение.

Ранее стало известно, что в Пензе на мебельном производстве пострадал столяр. Он работал на сверлильно-присадочном станке, когда деревянная заготовка ударила его в брюшную полость. Полученную травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.