Пензенец пытался переставить свою машину и попал в ДТП

Пензенец пытался переставить свою машину и попал в ДТП
Пензенец попал в ДТП, пытаясь перепарковать свой Renault Logan. Аккуратно выполнить сложный маневр помешало опьянение.

Информация об аварии поступила сотрудникам Госавтоинспекции. Прибыв на место, они уловили запах алкоголя от водителя и предположили, что тот нетрезв. Подозрения подтвердились после освидетельствования.

Горожанин объяснил, что выпил у себя дома, а потом надумал переставить машину поудобнее. Он сел за руль, начал сдавать назад и столкнулся с другим автомобилем.

В дальнейшем полицейскими было установлено, что ранее пензенца уже наказывали за такой же проступок по административной статье, сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Автовладелец рискует лишиться свободы на 2 года.

