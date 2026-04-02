На пилораме в Бессоновке сгорели деревянные обрезки

Происшествия

Печать
Max

Вечером в среду, 1 апреля, на территории пилорамы в Бессоновке случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 19:37.

На улице Западной сгорели деревянные обрезки на площади 200 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

На тушение выезжали 5 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины. Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - пояснили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

30 июня 2024 года во время пожара на пилораме в Бессоновке огонь уничтожил здание площадью 750 кв. м.

В ночь на 27 апреля того же года в пензенском поселке Монтажном вспыхнул склад с пиломатериалами. Тогда огонь охватил площадь в 700 кв. м, сгорели доски на открытой территории и в кирпичном двухэтажном строении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!