На пилораме в Бессоновке сгорели деревянные обрезки

Вечером в среду, 1 апреля, на территории пилорамы в Бессоновке случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 19:37.

На улице Западной сгорели деревянные обрезки на площади 200 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

На тушение выезжали 5 человек личного состава, привлекалось 2 спецмашины. Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - пояснили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

30 июня 2024 года во время пожара на пилораме в Бессоновке огонь уничтожил здание площадью 750 кв. м.

В ночь на 27 апреля того же года в пензенском поселке Монтажном вспыхнул склад с пиломатериалами. Тогда огонь охватил площадь в 700 кв. м, сгорели доски на открытой территории и в кирпичном двухэтажном строении.