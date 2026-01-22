Спасатели помогли пензячке вытащить руку из блендера

Пензячка с улицы Ново-Тамбовской пострадала при приготовлении еды. Это случилось в среду, 21 января.

Рука женщины попала в чашу кухонного блендера и застряла там. Вытащить кисть самостоятельно она не могла - на выручку пришли спасатели.

Специалисты оперативно прибыли на место и деблокировали руку горожанки.

Они оказали женщине первую помощь, а затем передали бригаде медиков, рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

Чаще всего помогать в освобождении конечностей требуется детям. Так, минувшим летом на улице Измайлова в Пензе и на улице Радужной в Засечном мальчики засунули пальцы в монетоприемники автоматов по продаже воды. Доставать их в обоих случаях пришлось сотрудникам ППСЦ.

Также летом на улице Бородина рука ребенка застряла между кабиной и створкой лифта. Специалисты отжали дверь и вытащили кисть.