В Мокшанском районе при пожаре погибли 2 человека
В субботу, 17 января, на улице Привокзальной станции Рамзай в Мокшанском районе произошел пожар, который унес жизни 2 человек.

Сообщение о возгорании в срубовом одноэтажном доме поступило спасателям в 16:09. Для ликвидации пламени привлекли 15 человек и 6 единиц техники.

При пожаре погибли 2 человека, информация оперативная и подлежит уточнению, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

7 января смертельный пожар произошел в поселке Лунино.

На улице Садовой загорелся срубовый дом площадью 60 кв. м. Из огня удалось спасти 40-летнего мужчину. Погибли 57-летняя женщина и двое мужчин, 48 и 38 лет.

