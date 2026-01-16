На мебельном производстве в Пензе случилось ЧП

В Пензе на мебельном производстве случилось ЧП. В середине декабря в одном из цехов в Октябрьском районе травмировался оператор станка.

45-летний мужчина получил удар деревянной заготовкой в область живота. Травма нанесла тяжкий вред его здоровью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника мебельного производства, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение», - сообщили в областном управлении СКР.

Ранее стало известно, что 22-летний житель Кузнецка добился компенсации морального вреда за травму, полученную на мебельном предприятии.