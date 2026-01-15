В Пензенском районе пропал 54-летний мужчина

В Пензенском районе пропал 54-летний житель пос. Ленинский Анатолий Николаевич Васильев. Его местонахождение неизвестно с 22 декабря.

15 января ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего - 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые с проседью волосы и зеленые глаза.

На сельчанине были серая куртка, синие спортивные штаны, черные болоньевые сапоги и черная шапка.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.