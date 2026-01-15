На трассе М-5 рядом с селом Архангельским перевернулась «Газель»

В четверг, 15 января, на трассе М-5 в Городищенском районе перевернулся автомобиль «Газель Бизнес» с самарскими номерами.

ДТП случилось на 697-м километре, рядом с селом Архангельским. Сигнал в Пензенский пожарно-спасательный центр поступил в 12:32.

«Автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием на крышу», - уточнили в центре.

Выехавшие на место специалисты отключили аккумулятор аварийного автомобиля и провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП.

«Деблокирование водителя не потребовалось», - добавили в ППСЦ.