На трассе М-5 рядом с селом Архангельским перевернулась «Газель»

Происшествия

На трассе М-5 рядом с селом Архангельским перевернулась «Газель»
Печать
Telegram

В четверг, 15 января, на трассе М-5 в Городищенском районе перевернулся автомобиль «Газель Бизнес» с самарскими номерами.

На трассе М-5 рядом с селом Архангельским перевернулась «Газель»

ДТП случилось на 697-м километре, рядом с селом Архангельским. Сигнал в Пензенский пожарно-спасательный центр поступил в 12:32.

«Автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием на крышу», - уточнили в центре.

На трассе М-5 рядом с селом Архангельским перевернулась «Газель»

Выехавшие на место специалисты отключили аккумулятор аварийного автомобиля и провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП.

«Деблокирование водителя не потребовалось», - добавили в ППСЦ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп ппсц трасса
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!