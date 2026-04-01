При пожаре на улице Кураева пострадала женщина

Происшествия

При пожаре на улице Кураева пострадала женщина
Печать
Max

В региональном ГУ МЧС России рассказали подробности пожара в трехквартирном доме на улице Кураева, который произошел вечером во вторник, 31 марта.

При пожаре на улице Кураева пострадала женщина

Кадры с места ЧП опубликовали в канале «ПензаИнформ» мессенджера MAX.

Вызов спасателям поступил в 23:33. К ликвидации пламени привлекли 22 человека и 5 единиц техники.

Выгорел чердак дома на площади 70 кв. м. По информации МЧС, из строения эвакуировали 6 человек. Пострадала 34-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что в эвакуации жителей участвовали сотрудники Росгвардии.

Они патрулировали улицы и заметили дым. Правоохранители разбудили спавших людей, помогли им собраться и вывели на улицу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!