При пожаре на улице Кураева пострадала женщина

В региональном ГУ МЧС России рассказали подробности пожара в трехквартирном доме на улице Кураева, который произошел вечером во вторник, 31 марта.

Вызов спасателям поступил в 23:33. К ликвидации пламени привлекли 22 человека и 5 единиц техники.

Выгорел чердак дома на площади 70 кв. м. По информации МЧС, из строения эвакуировали 6 человек. Пострадала 34-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что в эвакуации жителей участвовали сотрудники Росгвардии.

Они патрулировали улицы и заметили дым. Правоохранители разбудили спавших людей, помогли им собраться и вывели на улицу.