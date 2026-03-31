В Кузнецке в ДТП с фурой пострадал водитель «Гранты»

В Кузнецке вечером в понедельник, 30 марта, случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

По предварительным данным, в 17:18 на 752-м километре трассы М-5 столкнулись «Лада-Гранта» с 32-летним водителем и грузовик Sitrak с 44-летним мужчиной за рулем.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Гранта» получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводят проверку.

Похожая авария случилась на трассе Нижний Новгород - Саратов в Пензенском районе 28 марта. Около Богословки столкнулись автомобиль ВАЗ-2108 и фура Mercedes-Benz. В ДТП погиб 43-летний водитель легковой машины.

