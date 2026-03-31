В Заводском районе подросток на мотоцикле врезался в здание

В понедельник, 30 марта, в Заводском районе Пензы попал в ДТП подросток на мотоцикле.

Авария случилась на улице Ударной в 13:10. 14-летний подросток на мотоцикле Sharmax врезался в здание.

В результате происшествия он получил травмы и был госпитализирован, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

В марте в Пензе открылся сезон ДТП с участием питбайкеров. 24 марта такая авария произошла на улице Ивановской в Терновке - столкнулись мини-мотоцикл и Renault Logan.

дтп подросток мотоцикл
 
 
 
 
 

