Из горящего дома на улице Кураева вывели 7 взрослых и 1 ребенка

Вечером во вторник, 31 марта, в Пензе произошел пожар в доме № 43а на улице Кураева. Из горящего строения эвакуировали 8 человек, включая маленького ребенка.

Дым в частном секторе заметил экипаж Росгвардии, патрулировавший улицы. Правоохранители поняли, что ситуация серьезная.

Один из сотрудников связался с экстренными службами, а другой приступил к эвакуации жильцов. Они спали и не понимали, что случилось ЧП.

Разбуженным людям помогли собраться и одеться, затем вывели их на улицу.

«Прибывшие расчеты ГУ МЧС России по Пензенской области оперативно локализовали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

