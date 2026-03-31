На видео попал момент наезда на курьера на ул. Лермонтова

В Пензе на улице Лермонтова водитель «Лады-Гранты» нарушил правила и сбил курьера на самокате. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.

Ролик опубликовали в Сети.

Авария произошла в 18:50 понедельника, 30 марта, на светофоре недалеко от поворота на Ленинградскую. Владелец регистратора остановился на красный свет. Курьер, который не слез с самоката, начал пересекать проезжую часть. На середине пути его сбил водитель «Гранты», пошедший на обгон и не сбросивший скорость.

Курьер упал, прокатился по асфальту и сумел подняться на ноги у обочины. Насколько серьезно он пострадал, неизвестно.

В комментариях пензенцы отметили, что оба участника ДТП нарушили правила.

«Самокатчик обязан спешиться при переходе по пешеходнику. Тогда, глядишь, не так далеко вышел бы на дорогу и трагедии не было бы», - высказал мнение пользователь.