Из окна на улице Кижеватова в Пензе выпал школьник

07.03.2025 | 10:11

Из окна дома № 17 на улице Кижеватова в Пензе выпал мальчик 2013 года рождения (11 лет), уточнили в областной прокуратуре.

ЧП случилось вечером в четверг, 6 марта. Ребенка госпитализировали.

По словам очевидцев, когда его забирала скорая, он был в сознании.

«Прокуратура Первомайского района г. Пензы проводит проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению законными представителями ребенка своих обязанностей. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Также надзорный орган проконтролирует процессуальную проверку, которую проводит СКР.