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Происшествия

Появились новые кадры ДТП с участием детей под Чемодановкой

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Госавтоинспекция опубликовала кадры с места жесткого ДТП в Бессоновском районе. Там вечером в среду, 16 апреля, столкнулись 3 автомобиля, пострадали дети.

Появились новые кадры ДТП с участием детей под Чемодановкой

Авария случилась в 19:20 на 4-м километре дороги между селами Чемодановка и Васильевка. Участниками стали Daewoo Matiz с 41-летней женщиной за рулем, Audi A6, который вел 57-летний мужчина, и «Лада-Гранта» под управлением 37-летнего водителя.

Появились новые кадры ДТП с участием детей под Чемодановкой

В результате водителя и 8-летнюю пассажирку Daewoo увезли в больницу с травмами. Вместе с ними в салоне находился 8-летний мальчик, его отпустили после осмотра врачей.

Появились новые кадры ДТП с участием детей под Чемодановкой

Водителю Audi и его 18-летней пассажирке также потребовалась госпитализация.

Появились новые кадры ДТП с участием детей под Чемодановкой

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины совершения дорожно-транспортного происшествия», - сообщила начальник отделения областной ГАИ Юлия Кулигина.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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