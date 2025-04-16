В Пензе на улице Окружной перевернулась «Лада-Гранта»

16.04.2025 | 20:54

В Пензе вечером в среду, 16 апреля, на улице Окружной случилось ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль.

Кадры появились в Сети. На них запечатлена «Лада-Гранта», лежащая колесами вверх. На месте работают медики.

По словам очевидцев, в ДТП попали 3 автомобиля: другими участниками стали еще одна «Лада-Гранта» и ВАЗ-2106. Пострадавших - мужчину, женщину и ребенка - госпитализировали.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Пензе у коттеджного поселка на окраине города столкнулись ЗИЛ и «Лада-Гранта». После удара ВАЗ опрокинулся на крышу. Машина получила серьезные механические повреждения. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.