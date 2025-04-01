У коттеджного поселка на окраине Пензы перевернулся автомобиль

01.04.2025 | 17:57

Вечером во вторник, 1 апреля, на окраине Пензы случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Авария произошла на дороге, соединяющей трассу Р-208 (Пенза - Тамбов) с улицей Зеленодольской, в районе строящегося коттеджного поселка Яблони Парк.

Там столкнулись ЗИЛ и «Лада-Гранта», после удара ВАЗ опрокинулся на крышу. Машина получила серьезные механические повреждения.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Судя по кадрам, которые появились в Сети, находившиеся в легковом авто люди сумели выбраться из салона.