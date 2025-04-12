В Пензе ищут Александра Белянина, пропавшего перед Новым годом

12.04.2025 | 18:40

Полиция, родственники и волонтеры разыскивают 49-летнего жителя Пензы Александра Викторовича Белянина. Его местонахождение неизвестно с 26 декабря 2024 года.

Ориентировка на горожанина размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Белянин имеет рост 175 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, сине-голубые глаза.

На нем были камуфляжная желто-зеленая куртка, черные спортивные штаны, черная шапка, черные ботинки.

Всех, кто обладает информацией об Александре Белянине, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.