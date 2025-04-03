В Иссинском районе в утреннем ДТП погибли 2 человека

Утром в четверг, 3 апреля, в Иссинском районе случилось смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
В 6:27 поступила информация о том, что в районе села Симанки столкнулись КамАЗ и минивэн Hyundai Starex.
Для ликвидации последствий аварии привлекались 8 человек, использовалось 2 единицы техники.
«В ДТП пострадали 4 человека, 2 из них погибли», - проинформировали в ведомстве, добавив, что информация является оперативной и подлежит уточнению.
29 марта в Городищенском районе автомобиль Kia Optima вылетел в кювет и опрокинулся. 37-летняя женщина и 13-летняя девочка от полученных травм скончались на месте.
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