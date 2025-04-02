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Происшествия

Водителю «Газели» стало плохо на трассе в Лунинском районе

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В Лунинском районе инспекторы ДПС помогли водителю автомобиля «Газель-Некст», которому стало плохо в пути.

На 348-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов мужчина почувствовал резкую боль в боку. Она была такой сильной, что пришлось выпустить руль. Водитель съехал на обочину и остановился.

Машину заметили сотрудники Госавтоинспекции, патрулировавшие в то время участок трассы. Они поспешили к «Газели» и спросили у водителя, не нужна ли помощь, а затем вызвали медиков.

Инспекторы вернулись к дежурству только тогда, когда фельдшерам удалось стабилизировать состояние мужчины.

«Водитель выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за своевременную помощь, неравнодушие и профессионализм», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники ГАИ помогают всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию. Сообщить о ЧП на трассе можно в дежурную часть по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102.

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Источник — фото областной ГАИ
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