При пожаре в Колышлейском районе пострадал 77-летний мужчина

25.03.2025 | 09:42

В понедельник, 24 марта, в поселке Горелом Колышлейского района случился серьезный пожар.

Сигнал о возгорании на улице Некрасова поступил в 9:51. На борьбу с огнем прибыли 11 человек на трех спецавтомобилях.

Огонь уничтожил два срубовых нежилых дома размером 63 и 56 кв. м, надворные постройки на площади 69 кв. м и легковой автомобиль.

«Пострадал мужчина 77 лет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

В тот же день в деревне Александровке Бессоновского района пламя уничтожило 2 нежилых дома и надворные постройки общей площадью 240 кв. м. Кроме того, выжгло территорию в 500 кв. м с сухой травой и мусором. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.