При пожаре в Колышлейском районе пострадал 77-летний мужчина

В понедельник, 24 марта, в поселке Горелом Колышлейского района случился серьезный пожар.
Сигнал о возгорании на улице Некрасова поступил в 9:51. На борьбу с огнем прибыли 11 человек на трех спецавтомобилях.
Огонь уничтожил два срубовых нежилых дома размером 63 и 56 кв. м, надворные постройки на площади 69 кв. м и легковой автомобиль.
«Пострадал мужчина 77 лет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.
В тот же день в деревне Александровке Бессоновского района пламя уничтожило 2 нежилых дома и надворные постройки общей площадью 240 кв. м. Кроме того, выжгло территорию в 500 кв. м с сухой травой и мусором. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.
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