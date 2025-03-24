В Бессоновском районе огонь уничтожил 2 дома

24.03.2025 | 17:21

Утром в понедельник, 24 марта, в деревне Александровке Бессоновского района случился пожар.

На улице Мазуровка пламя уничтожило два нежилых дома и надворные постройки общей площадью 240 кв. м. Кроме того, выжгло территорию в 500 кв. м с сухой травой и мусором.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

«На тушение привлекались 28 человек личного состава и 6 единиц техники МЧС РФ», - уточнили в ведомстве.

В Пензе в этот же день на улице Аустрина сгорели автобус и ангар, никто из людей не пострадал.