В Пензенской области пропала 15-летняя девушка

15.03.2025 | 11:09

В Спасске пропала Алина Александровна Урозаева 2009 года рождения. Ее разыскивают полиция, родственники и волонтеры.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в полиции, вечером 4 марта в дежурную часть ОМВД России по Спасскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что в 8:00 ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома и не вернулась.

Рост пропавшей - 165 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. Алина Урозаева была одета в светло-зеленую куртку и широкие черные штаны, обувь - серо-сиреневые кроссовки; взяла с собой телефон и черный рюкзак.

«Сотрудники полиции устанавливают местонахождение девушки», - проинформировали в УМВД России по Пензенской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8 (84151) 3-23-02 (дежурная часть ОМВД России по Спасскому району), 02.