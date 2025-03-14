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Происшествия

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с девочкой и пенсионеркой

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В Пензенской области продолжается расследование смертельного ДТП с ребенком и пенсионеркой, случившегося в Бессоновском районе около двух с половиной лет назад. Идет поиск дополнительных свидетелей и очевидцев.

Трагедия произошла 24 августа 2022 года в 19:55 на 652-м километре трассы М-5 (между селом Кижеватово и Чемодановкой).

Как сообщалось ранее, «Лада-Гранта» под управлением водителя 1998 года рождения наехала на пешеходов - 6-летнюю девочку и 73-летнюю женщину. Обе скончались до прибытия скорой помощи.

«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-59, 59-90-77», - обратились к гражданам в областном УМВД.

Также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181 (кабинет № 3).

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Источник — фото t.me/sova_penza58
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