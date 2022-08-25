На трассе под Пензой погибли шестилетняя девочка и пенсионерка

Сотрудники пензенского управления ГИБДД опубликовали предварительные данные проверки, начатой по факту смертельного ДТП в Бессоновском районе.
Ранее очевидцы рассказали, что в темное время суток на трассе между селом Кижеватово и Чемодановкой погибли женщина и ребенок.
«Установлено, что 24 августа в 19:55 на 651-м км + 317 м федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» водитель, мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем «Лада-Гранта», допустил наезд на двух пешеходов», - уточнили в УГИБДД.
Женщина 1949 года рождения и девочка 2016-го скончались на месте от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи.
«По данному факту проводится проверка», - резюмировали представители УГИБДД.
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Чего они там делали то?