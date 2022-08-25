Происшествия

На трассе под Пензой погибли шестилетняя девочка и пенсионерка

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Сотрудники пензенского управления ГИБДД опубликовали предварительные данные проверки, начатой по факту смертельного ДТП в Бессоновском районе.

Ранее очевидцы рассказали, что в темное время суток на трассе между селом Кижеватово и Чемодановкой погибли женщина и ребенок.

«Установлено, что 24 августа в 19:55 на 651-м км + 317 м федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» водитель, мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем «Лада-Гранта», допустил наезд на двух пешеходов», - уточнили в УГИБДД.

Женщина 1949 года рождения и девочка 2016-го скончались на месте от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали представители УГИБДД.

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Источник — видео t.me/sova_penza58
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Гость||

Чего они там делали то?

Гость||

Домой вероятно шли, общественный транспорт так сейчас работает

Гость||

Лада гранта и малолетка

Гость||

Пацана тоже жалко, 24 года всего...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.08.2022 10:48|

Пацана тоже жалко, 24 года всего

А его-то за что жалеть? Он уж и думать об этом случае забыл, тусит где-нить

Гость||

не темно еще было

Гость||

Написали что была пробка на какой же скорости неслось такси они и в Пензе гоняют как сумасшедшие страшно ездить уже на такси особенно яндекс

Гость||

Таксизд по обочине дороги ехал, объезжая пробку и сбил пешеходов?

Гость||

Влип таксерик, суши сухари

Гость||

Зачем переходить трассу в темноте с маленьким ребенком?

Гость||

Чем можно объяснить, что при стандарте луча дальнего света в 150 метров, водитель, двигаясь со скоростью 100 км/час (примерно 30 м/сек), за 5 секунд не может рассмотреть людей на дороге и не успевает затормозить?

Имя: Гость
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