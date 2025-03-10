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Происшествия

У памятника Победы в Пензе сбили 16-летнюю девушку

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Вечером в воскресенье, 9 марта, у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 20:10 напротив дома № 103а на улице Луначарского 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 16-летнюю девушку.

Она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Очевидцы ДТП рассказали, что девушка якобы перебегала дорогу примерно в 10 метрах от пешеходного перехода. Водитель, по их словам, двигался со скоростью около 70-80 км/ч.

«Оба были в телефонах. На асфальте рядом с девушкой лежал телефон с включенным экраном и ключи», - уточнили свидетели аварии.

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Источник — фото канала «ДТП Пенза»
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