У памятника Победы в Пензе сбили 16-летнюю девушку

10.03.2025 | 10:01

Вечером в воскресенье, 9 марта, у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 20:10 напротив дома № 103а на улице Луначарского 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 16-летнюю девушку.

Она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Очевидцы ДТП рассказали, что девушка якобы перебегала дорогу примерно в 10 метрах от пешеходного перехода. Водитель, по их словам, двигался со скоростью около 70-80 км/ч.

«Оба были в телефонах. На асфальте рядом с девушкой лежал телефон с включенным экраном и ключи», - уточнили свидетели аварии.