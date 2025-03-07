В Пензе к дому на Галетной съехались спецслужбы

07.03.2025 | 19:25

В Пензе в пятницу, 7 марта, к дому № 38 на улице Галетной съехались сотрудники спецслужб.

«Опять в Свинтресте что-то горит», - рассказал очевидец в Сети.

На снятых им кадрах видно, что на место прибыли две машины пожарных и одна с полицейскими.

Вызов оказался ложным, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Год назад на улице Галетной в Пензе сгорел двухэтажный расселенный дом. Огонь бушевал на площади 300 кв. м.

Пожар привлек внимание горожан. Они предположили, что дом рядом со вторым корпусом школы № 60 поджег мужчина без определенного места жительства, обитавший на втором этаже.