В Сердобске пожар унес жизнь 85-летней женщины

28.02.2025 | 12:05

В пятницу, 28 февраля, в Сердобске случился смертельный пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 10:31.

Сгорел частный деревянный дом площадью 45 квадратных метров.

На место выехали 8 спасателей, для тушения огня они задействовали 2 спецмашины.

При разборе конструкций пожарные обнаружили тело 85-летней женщины.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причина и все обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе управления.