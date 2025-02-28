В Сердобске пожар унес жизнь 85-летней женщины

В пятницу, 28 февраля, в Сердобске случился смертельный пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 10:31.
Сгорел частный деревянный дом площадью 45 квадратных метров.
На место выехали 8 спасателей, для тушения огня они задействовали 2 спецмашины.
При разборе конструкций пожарные обнаружили тело 85-летней женщины.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причина и все обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе управления.
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